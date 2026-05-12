Inter le ultime da Appiano | Sucic favorito su Mkhitaryan ma in regia ora c' è Zielinski
A poche ore dalla partita di Coppa Italia contro l'Olimpico, le scelte di formazione dell'Inter sono state ufficializzate. Sucic sembra essere favorito rispetto a Mkhitaryan, mentre in mediana è stato preferito Zielinski. Per la sfida, l'allenatore ha deciso di non convocare Thuram e Calhanoglu, che quindi non saranno disponibili per questa gara. La squadra si prepara a affrontare l'incontro con alcune assenze e alcune novità in formazione.
Il problema di Thuram ha turbato l’antivigilia della finale: Chivu potrebbe dover rinunciare a due pilastri, cioè Marcus e Calhanoglu, in una partita secca e decisiva. Ad ogni modo insieme allo staff l’allenatore dell’Inter sta studiando la migliore formazione da schierare all’Olimpico contro la Lazio. A questo punto i cambi rispetto a sabato potrebbero diventare cinque. Oltre a Bonny da vice Thuram, tornano titolari Akanji in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce e Zielinski a centrocampo. Il polacco occuperà la posizione di playmaker che in campionato, per necessità e anche per sperimentazione, era stata assegnata a Sucic. Ma il giovane croato dovrebbe giocare lo stesso da mezzala sinistra: è in vantaggio su Mkhitaryan per l’ultima casella da riempire.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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