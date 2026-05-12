Inter le ultime da Appiano | Sucic favorito su Mkhitaryan ma in regia ora c' è Zielinski

A poche ore dalla partita di Coppa Italia contro l'Olimpico, le scelte di formazione dell'Inter sono state ufficializzate. Sucic sembra essere favorito rispetto a Mkhitaryan, mentre in mediana è stato preferito Zielinski. Per la sfida, l'allenatore ha deciso di non convocare Thuram e Calhanoglu, che quindi non saranno disponibili per questa gara. La squadra si prepara a affrontare l'incontro con alcune assenze e alcune novità in formazione.

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