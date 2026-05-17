Ecco le valutazioni finali dei partecipanti all’Eurovision 2026, con alcuni artisti che hanno attirato l’attenzione più di altri. La serata si è svolta nella Stadthalle di Vienna il 16 maggio, con esibizioni di vari paesi. Tra i nomi più discussi ci sono artisti italiani, australiani, finlandesi, britannici e lituani, ognuno con una performance che ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e gli esperti. La competizione ha visto anche alcune scelte che non sono state apprezzate da tutti.

Vienna, 16 maggio 2026 - Ecco le pagelle della finale dell’Eurovision Song Contest 2026 dalla Stadthalle di Vienna. Danimarca con Søren Torpegaard Lund e ‘Før Vi Går Hjem’: voto Travolgente. Søren Torpegaard Lund sul palco è magnetico. E la sua voce, a differenza di quanto era avvenuto ieri nella prova riservata al voto delle giurie, stavolta non lo tradisce. Spada. Germania con Sarah Engels e ‘Fire’: voto Fuocherello. Nel senso che parte maluccio, ma poi si riprende anche se poco. La canzone non ha nulla delle caratteristiche alle quali la Germania ci ha abituato nelle ultime edizioni dell’Eurovision Song Contest e questo ci piace particolarmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle finale Eurovision 2026: Sal Da Vinci è già cult, Australia e Finlandia superstar, Regno Unito e Lituania senza senso

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