L’Eurovision 2026 è iniziato a Vienna, portando sul palco performance di vario stile e intensità. Tra le esibizioni più discusse ci sono state quella di un artista italiano, molto apprezzato per il suo carisma, e la partecipazione della Finlandia, che ha conquistato il passaggio in finale. La Moldavia ha invece attirato l’attenzione con un’esibizione molto vivace e rumorosa, che ha diviso il pubblico tra entusiasmo e sorpresa.

Vienna, 12 maggio 2026 - Finalmente ci siamo: l’Eurovision Song Contest 2026 è cominciato. E abbiamo già visto un meraviglioso metaverso trash, in puro stile eurovisivo. Ecco le pagelle dei 17 artisti che hanno partecipato alla gara della prima semifinale dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Moldavia - Satoshi con ‘Viva, Moldova!’: voto La caciara che ci piace. Perché mai mettere ‘Saluti a tutti’ in una canzone qualsiasi, peraltro non italiana? Il monitor karaoke alle sue spalle, il caos che Satoshi e i suoi musicisti portano sul palco: è tutto così stupendamente Eurovision. Lo dico? Dopo questa esibizione, voglio andare in Moldavia. Svezia - Felicia con ‘My System’: voto Myss Keta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle prima semifinale Eurovision 2026: Sal Da Vinci clamoroso, Finlandia da finale e Moldavia meravigliosa caciara

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