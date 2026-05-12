A Vienna si apre la fase finale della selezione per l’Eurovision 2026, con diverse nazioni in corsa per conquistare un posto in gara. La Finlandia si presenta come una delle candidate più accreditate, mentre l’Italia ha già ottenuto la qualificazione in finale con l’artista Sal Da Vinci. La competizione, che coinvolge diversi paesi europei, si svolge tra esibizioni, votazioni e confronti diretti.

Eurovision 2026 parte da Vienna: prima semifinale il 12 maggio, Finlandia favorita, Italia già in finale con Sal Da Vinci. A Vienna è tutto pronto per il rito più sfacciato, sentimentale e politicamente sensibile della musica europea. L’Eurovision Song Contest 2026 apre ufficialmente la sua settimana live martedì 12 maggio, alle 21.00 CEST, dalla Wiener Stadthalle, con la prima semifinale di un’edizione particolarmente simbolica: la settantesima nella storia del concorso. Dopo il trionfo dell’Austria nel 2025 con JJ e la sua Wasted Love, il festival torna così nella capitale austriaca con tre serate: prima semifinale il 12 maggio, seconda semifinale il 14 maggio e gran finale sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Eurovision 2026, via alla sfida di Vienna: Finlandia favorita, Italia già in finale con Sal Da Vinci

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