Procede verso la semifinale Amici 25, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi; dopo il sesto serale, il programma perde un altro ballerino. Ecco le nostre pagelle Senza troppo colpo ferire, Amici 25 è già arrivato al giro di boa: il talent show di Canale 5 infatti, è andato in onda con il sesto serale, al termine del quale è stato decretato il nono eliminato: si tratta di Alex, ballerino che prima si è messo in tasca un'opportunità lavorativa, poi poco dopo s'è ritrovato fuori dal talent. Sono stati proprio Alex, Elena e Lorenzo a giocarsi la permanenza nella scuola, con i due cantanti usciti vincenti dallo scontro. Ecco allora com'è andato questo sesto serale di Amici 25, show pronto a buttare un nuovo nome dentro il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, pagelle sesto serale: Alessio candidato alla vittoria (8), la Celentano "sacrifica" Emiliano (4)

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