PAGELLE E TABELLINO Roma-Bologna 3-4 | Cambiaghi punisce Gasperini ai supplementari

Nella partita tra Roma e Bologna, terminata 3-4 ai supplementari, Cambiaghi ha segnato il gol decisivo. La sfida si è svolta allo Stadio Olimpico e ha visto protagonisti diversi giocatori di entrambe le squadre. Sono stati assegnati voti e sono stati evidenziati i migliori e i peggiori in campo, con un'analisi dettagliata delle prestazioni di ciascun atleta nel corso della partita.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Il Bologna vince il derby europeo con la Roma, espugna l’Olimpico, elimina i giallorossi dall’Europa League e si qualifica per i quarti di finale della competizione continentale. Un risultato prestigioso per gli uomini di Italiano, reduci da un periodo positivo: i rossoblù che in campionato avevano collezionato quattro vittorie nelle ultime cinque gare, confermano il buon periodo di forma anche in Europa, sconfiggendo i giallorossi al termine di una gara equilibrata e tesa. Niente da fare per gli uomini di Gasperini, che continuano a vivere un periodo molto delicato: terza sconfitta consecutiva (dopo le due in campionato con Genoa e Como) per Malen e compagni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi punisce Gasperini ai supplementari Articoli correlati PAGELLE E TABELLINO Genoa-Roma 2-1: Vitinha punisce i giallorossiVoti, top e flop della sfida dello stadio Luigi Ferraris di Genova, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A Daniele De Rossi gioca un... PAGELLE E TABELLINO Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a BernardeschiVoti, top e flop della sfida dello Stadio D’Allara, valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, terminata con il punteggio di 1-1... Una selezione di notizie su PAGELLE E TABELLINO Roma Bologna 3 4... Temi più discussi: Bologna-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Pellegrini risponde a Bernardeschi, decisiva la sfida dell'Olimpico; Il Bologna chiama, la Roma risponde: 1-1 nel primo round al Dall'Ara; Bologna-Roma 1-1: Pellegrini riprende Bernardeschi, termina in parità il derby italiano di Europa League; Berna illude, Pellegrini pareggia: al Dall’Ara finisce 1-1 | Le pagelle. Roma-Bologna 2-2, le pagelle: Dovbyk croce e delizia. Pellegrini senza scintillaSVILAR 6: Anche lui ha il lutto al braccio per la scomparsa di un portiere-mito come Cudicini. Mile lo onora subito con una bella parata sul primo palo e con uscite attente nel primo tempo. Ripresa ... leggo.it Roma-Bologna, il risultato in diretta LIVEBellissima gara all'Olimpico tra Roma e Bologna. La sblocca Rowe con un tiro dal limite, ma la Roma reagisce e pareggia con Ndicka. Nel recupero della prima frazione El Shaarawy stende Zortea in area: ... sport.sky.it Europa League, Roma-Bologna 3-3: si va ai supplementari Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ottavi-finale-in-campo-roma-boogn - facebook.com facebook Roma-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: El Shaarawy e Bernardeschi dal 1' #SkySport #RomaBologna #UEL #SkyUEL x.com