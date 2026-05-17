Nell’ultimo weekend si è disputata la partita tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, valida per la 37ª giornata di Serie A. La Fiorentina ha vinto con un punteggio di 2-0, mettendo in difficoltà la Juventus. La gara è stata commentata anche attraverso le valutazioni dei giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo. La partita ha suscitato reazioni di tifosi e commentatori, e il risultato ha avuto ripercussioni sulla corsa alla qualificazione in Champions League.

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 37° giornata del campionato di Serie A. Ndour e Mandragora stendono la squadra di Spalletti Koopmeiners, tra i peggiori in campo (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Juve-Fiorentina. JUVENTUS TOP: McKennie 6 – Ancora una volta cambia 3-4 ruoli durante l’arco della gara ed è uno dei pochissimi a salvarsi della Caporetto bianconera. A inizio ripresa prova la sortita in area viola ma viene murato da De Gea. FLOP: Koopmeiners 4,5 – Macchinoso e inconcludente, Spalletti gli dà un’altra possibilità considerando le condizioni non ottimali di Thuram. L’olandese delude nuovamente e fa scena muta nel cuore dello scacchiere bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Fiorentina 0-2: harakiri Spalletti, fischi e Champions lontanissima

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