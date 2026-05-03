PAGELLE e TABELLINO Juventus-Verona 1-1 | harakiri Spalletti Vlahovic non basta

Nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Verona, finisce 1-1 con un pareggio che lascia molte perplessità. La partita, valida per la 35ª giornata di Serie A, ha visto alcuni giocatori ottenere valutazioni elevate, mentre altri sono stati giudicati negativamente. La prestazione di Vlahovic non è riuscita a evitare il pareggio ai bianconeri, mentre le decisioni di Spalletti hanno suscitato discussioni. Ecco le pagelle, i top e i flop del confronto.

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 35° giornata del campionato di Serie A. Il serbo torna al gol, ma la Juve non va oltre il pareggio contro gli scaligeri già retrocessi Kenan Yildiz, numero 10 bianconero (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Juve-Verona. JUVENTUS TOP: Vlajovic 7 – La mossa della disperazione di Spalletti dopo l’intervallo, con il centravanti serbo che scuote la Juve tornando al gol dopo oltre sei mesi. Beffa su punizione Montipò e carica anche il pubblico, ma alla fine non basta per consegnare i tre punti a Spalletti. FLOP: Bremer 4 – A un passo dal gol del vantaggio, con lo stacco di testa del brasiliano che finisce sulla traversa.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Verona 1-1: harakiri Spalletti, Vlahovic non basta Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Galatasaray-Juventus 5-2: Cabal da incubo, super Koopmeiners non bastaVoti, top e flop della sfida valevole per l’andata dei playoff di Champions League. PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibileVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce; Verona-Lecce 0-0, pagelle e tabellino: Suslov non graffia, Bowie generoso, Falcone reattivo, Banda a sprazzi; Il Frosinone ad un passo dal sogno: Juve Stabia battuta 1-0. Le pagelle; Un tempo a testa, ma di gol nemmeno l'ombra: Como-Napoli 0-0. Juventus-Verona 0-1: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile in casa contro il Verona, ad un passo dalla retrocessione. Ecco le pagelle di Juventus-Verona, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel post-p ... zipnews.it Juventus-Verona, il risultato in diretta LIVELa squadra di Spalletti non riesce ad agganciare il Milan in classifica e guadagna un solo punto nella sfida contro il già retrocesso Verona. Allo Stadium termina 1-1 una gara in cui la Juve ha fatto ... sport.sky.it , ! La Juve butta una grande occasione per agganciare il Milan e per allungare sul Como. Pareggio in casa col Verona: rete del vantaggio di Bowie e pareggio di Vlahovic nel secondo tempo #Tuttosport #Juventus #Vero x.com Con un doppio errore di Bremer e Di Gregorio, la Juve chiude in svantaggio il primo tempo contro il Verona 0-1 Diamoci una mossa, grazie #Juventus #verona #ucl - facebook.com facebook