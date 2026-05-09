PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-1 | lampo Vlahovic scatto Champions per Spalletti

Nel match della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus, la partita si è conclusa con una vittoria per 1-0 dei bianconeri, grazie a un gol segnato da Vlahovic nel primo tempo. La gara si è disputata allo stadio ‘Via del Mare’ e ha visto i bianconeri conquistare tre punti fondamentali in chiave Champions League. Le pagelle e i commenti sui protagonisti sono stati pubblicati, evidenziando le prestazioni di entrambi i team.

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Voti, top e flop del match del ‘Via del Mare’, valido per la 36° giornata del campionato di Serie A Le pagelle di Lecce-Juve (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Lecce-Juve. LECCE TOP: Falcone 7 – Non è in versione ‘Superman’ come all’andata, ma anche stavolta è decisivo in un paio di circostanze nel tenere a galla i salentini. Altra stagione da protagonista, meriterebbe il salto in una piazza più prestigiosa. FLOP: Cheddira 4,5 – Ha subito la chance del pareggio dopo la rete flash di Vlajovic, ma dimostra la necessaria freddezza calciando addosso a Di Gregorio. Preso in consegna da Bremer, nel prosieguo del match non riesci più a impensierire la difesa ospite.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-1: lampo Vlahovic, scatto Champions per Spalletti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Juventus-Verona 1-1: harakiri Spalletti, Vlahovic non bastaVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 35° giornata del campionato di Serie A. PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibileVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A.