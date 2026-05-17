Pagelle Atalanta Bologna | Orsolini entra e graffia Rowe sempre più certezza! Carnesecchi decisivo l’attacco nerazzurro non punge VOTI

Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Atalanta e Bologna, il debutto di Orsolini ha portato un gol che ha influenzato l’andamento dell’incontro. Rowe si è confermato come una presenza costante, contribuendo con la sua performance. Il portiere della squadra di casa ha effettuato interventi decisivi, mentre l’attacco nerazzurro ha faticato a trovare occasioni per segnare. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti, valutando le loro prestazioni durante la 37ª giornata di campionato.

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