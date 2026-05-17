Nella partita tra Atalanta e Bologna, il debutto di Orsolini ha portato un gol che ha influenzato l’andamento dell’incontro. Rowe si è confermato come una presenza costante, contribuendo con la sua performance. Il portiere della squadra di casa ha effettuato interventi decisivi, mentre l’attacco nerazzurro ha faticato a trovare occasioni per segnare. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti, valutando le loro prestazioni durante la 37ª giornata di campionato.

L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo» Marotta svela: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Atalanta Bologna: Orsolini entra e graffia, Rowe sempre più certezza! Carnesecchi decisivo, l’attacco nerazzurro non punge VOTI

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NAPOLI-BOLOGNA 2-0 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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