Pagelle Cesena Juve Primavera | Radu da urlo Corigliano entra e graffia – VOTI
Nella partita valida per la 37ª giornata del campionato Primavera 1, i protagonisti si sono distinti con alcune prestazioni significative. Radu ha messo in mostra una performance notevole, mentre Corigliano è entrato in campo e ha segnato un gol importante. Di seguito, i voti assegnati ai giocatori, che riflettono le loro prestazioni durante l'incontro tra Cesena e Juventus Primavera.
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