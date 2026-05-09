Pagelle Cesena Juve Primavera | Radu da urlo Corigliano entra e graffia – VOTI

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 37ª giornata del campionato Primavera 1, i protagonisti si sono distinti con alcune prestazioni significative. Radu ha messo in mostra una performance notevole, mentre Corigliano è entrato in campo e ha segnato un gol importante. Di seguito, i voti assegnati ai giocatori, che riflettono le loro prestazioni durante l'incontro tra Cesena e Juventus Primavera.

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