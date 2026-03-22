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© Calcionews24.com - Pagelle Bologna Lazio: Taylor in stato di grazia, Motta decisivo ma quanto pesa l’errore di Orsolini VOTI

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Bologna-Lazio 0-2: uno-due di Taylor. Orsolini sbaglia un rigoreBologna 22 marzo 2026 - Due occasioni per sbloccare la gara e Taylor le raccoglie entrambe.

Aggiornamenti e notizie su Pagelle Bologna Lazio

Temi più discussi: Bologna-Lazio, probabili formazioni e dove vederla; Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Isaksen incontenibile, Motta non fa rimpiangere Provedel, Leao delude, Estupinan rovina tutto dopo il derby; Lazio-Milan 1-0: Isaksen gol e Motta è super, Sarri batte Allegri all'Olimpico; Serie A | Domani alle 15.00 Bologna-Lazio: le probabili formazioni.

Bologna-Lazio 0-2, le pagelle dei biancocelesti: doppia gioia per Taylor (7,5) che vale tre punti, Motta (7,5) insuperabileUna doppietta di Taylor nella ripresa (72' e 82') regala la vittoria alla Lazio in casa del Bologna. Tre punti che permettono ai biancocelesti di scavalcare i rossoblù che ... leggo.it

Bologna-Lazio, le pagelle di CM: estasi Taylor, disastro Orsolini. Motta ancora decisivoItaliano 5: Il suo Bologna è rimasto in Europa League. Gara sonnecchiante nel primo tempo e piena di errori nella ripresa. Motta 7,5: Il rigore parato su Orsolini, il primo in A, è il viatico per i ... calciomercato.com

Le pagelle di Bologna-Lazio: Motta e Taylor trainano Sarri alla terza vittoria consecutiva Continua qui ift.tt/MOtwTXg #lazio #laziopress x.com

L’abbiamo definito “una furia“ nelle nostre pagelle al termine del match, e visti i vostri commenti possiamo dire di essere tutti d’accordo: l’MVP di Roma-Bologna è Jonathan Rowe Siete d’accordo Aspettiamo la vostra opinione nei commenti! Leggi il nos facebook