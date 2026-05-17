Padova Fashion Design
A Padova si svolge una manifestazione di tre giorni dedicata alla moda e al design, con un focus su creatività, artigianato contemporaneo e produzioni indipendenti di piccole dimensioni. L’evento presenta esposizioni e spazi dedicati a designer e artigiani che mostrano le proprie creazioni nel settore della moda e del design. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge anche attività collaterali, tra cui workshop e incontri con i professionisti del settore.
Tre giorni dedicati alla creatività, all’artigianato contemporaneo e alle piccole produzioni indipendenti. «Sarà bellissimo ritrovarci ancora una volta e condividere con voi il meglio del mondo: designer, artigiane, artiste, accessori, gioielli, abbigliamento e creazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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