Messina protagonista alla Fashion Week di Milano con il Me Fashion Award

Messina ha preso parte alla Fashion Week di Milano con l’anteprima nazionale del Me Fashion Award, presentata ieri 2 marzo. L’evento, che anticipa il lancio ufficiale del Premio Nazionale di Moda, è stato sostenuto e patrocinato dal Comune di Messina. La manifestazione ha visto la partecipazione di designer e professionisti del settore, attirando l’attenzione sulla scena moda della città.