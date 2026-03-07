Istruttore di tennis arrestato per abusi su allieve minorenni | Baci e palpeggiamenti in campo

Un istruttore di tennis di 64 anni è stato arrestato a Genova con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La procura sta indagando su presunti abusi commessi ai danni di alcune sue allieve, tutte minorenni, tra cui frasi come

Ai domiciliari un 64enne accusato di violenza sessuale aggravata. L’inchiesta è scattata dopo la confessione di una bambina di 11 anni "Dammi un bacio, non vuoi? Te lo do io". Questa frase è tra gli atti di una delicata inchiesta della procura di Genova che vede indagato per violenza sessuale aggravata un genovese, istruttore di tennis di 64 anni, accusato di molestie sessuali nei confronti di alcune sue allieve, tutte minorenni, una di appena 11 anni. Gli abusi, che consistevano in battutine, allusioni, palpeggiamenti e baci in bocca nonostante il rifiuto, si consumavano sia durante che dopo l'allenamento. Secondo quanto riportato... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Abusi sessuali su minorenni: istruttore di arti marziali arrestato a PescaraPescara, 24 febbraio 2026 – È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata l’istruttore di una palestra nella zona di Pescara.

