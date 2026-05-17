pace tra bambini e cellulare primo patto digitale a brescia

A Brescia sono stati presentati i Patti Digitali OltreMella, un’iniziativa che coinvolge circa 1500 bambini, bambine e adolescenti, insieme alle loro famiglie, alle scuole e alle associazioni. Si tratta di un accordo volto a promuovere un uso del cellulare che sia sicuro, attivo, creativo e consapevole. I Patti Digitali rappresentano il primo patto di questo tipo stipulato nella città, con l’obiettivo di favorire un rapporto equilibrato tra giovani e tecnologia.

Alleanza tra famiglie, scuole, associazioni per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole del cellulare per circa 1500 bambini, bambine e adolescenti: presentati i Patti Digitali OltreMella, i primi ad esser sottoscritti nella città di Brescia. Un’iniziativa che parte del basso, da genitori che si trovano alle prese con una questione educativa inedita: come educare i figli ad un uso corretto del cellulare? A livello nazionale, è nata la Fondazione Patti Digitali, che, su basi scientifiche, ha elaborato un vademecum per la creazione di nuovi Patti Digitali di Comunità. A Brescia, i primi ad arrivare all’avvio del patto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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