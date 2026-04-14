Negli ultimi anni si è osservato un cambiamento nel modo in cui i bambini vivono e percepiscono l’uso di dispositivi come smartphone e tablet. Sempre più spesso si parla di un “patto digitale” volto a tutelare la loro crescita, in un contesto in cui l’uso di queste tecnologie sembra quasi un elemento imprescindibile. I genitori cercano di trovare un equilibrio tra libertà e protezione, mentre i bambini manifestano disagio quando vengono privati di questi strumenti.

Non piangono perché devono lasciare la mamma, ma perché viene sottratto loro lo smartphone. Non vanno in crisi per lo sgarbo di un amico ma perché viene impedito loro di vivere nell’infinito spaziotempo della connessione digitale. E se hanno un problema si rivolgono all’intelligenza artificiale con maggiori aspettative di quante non ne suscitino i genitori. I bambini da zero a 14 anni stanno vivendo un’emergenza educativa, psicologica e sociale che rende necessari "Patti digitali" tra loro e gli adulti di riferimento. Il tema è quello: l’utilizzo di smartphone, social, videogiochi e intelligenza artificiale. Ed è proprio di alleanza...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’infanzia tra smartphone e tablet: "Serve un ’patto digitale’ per proteggere la crescita dei bambini"

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