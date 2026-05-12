Scuola e tecnologia patto digitale tra istituzioni e famiglie | ecco Connessi… con cura

La sfida educativa del ventunesimo secolo passa inevitabilmente attraverso i pixel di uno smartphone e la gestione del tempo trascorso davanti ai monitor. In un’epoca in cui l’infanzia è immersa in un ecosistema di social network, videogiochi e intelligenza artificiale, la Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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