Corsa contro il tempo nei cieli fino a Genova | bimba di 5 anni salvata dal volo dell' Aeronautica

Un lunedì pomeriggio di tensione e speranza quello vissuto sulla pista dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova. Poco prima delle 16, un G650 del 31° Stormo di Ciampino ha toccato il suolo dopo aver attraversato la Penisola. A bordo, una piccola paziente di soli 5 anni per la quale ogni.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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