Ischia (Na), incidente con i fuochi d'artificio durante "corsa dell'Angelo", 7 feriti tra cui una bimba di 9 anni. Lo spettacolo pirotecnico era autorizzato e programmato. Il volo dell'Angelo L'Angelo che annuncia la resurrezione di Cristo è protagonista di processioni e celebrazioni rituali che si ripetono da secoli in diversi comuni dell'area metropolitana di Napoli e più in generale della Campania. La tradizione,risalente al Seicento e tramandata e custodita da arciconfraternite, vede generalmente portare in processione le statue dell’Angelo, della Madonna e del Cristo risorto, seguite da un corteo di stendardi e fedeli che cantano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ischia (Na), incidente con i fuochi d'artificio durante "corsa dell'Angelo", 7 feriti, tra cui bimba di 9 anni

Corsa dell'Angelo, fuochi d'artificio feriscono 7 personeIschia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio -...

Corsa dell'Angelo a Lacco Ameno, fuochi d'artificio feriscono 7 personeIschia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio -...

Temi più discussi: Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno; Incidente per Aka7even, fan in apprensione: cosa è successo; Pasqua a Ischia, sette fedeli ustionati dai fuochi d'artificio al passaggio della Corsa dell'Angelo; Incidenti alla Corsa dell’Angelo a Ischia: sei persone ferite.

Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco AmenoMomenti di grande apprensione si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi sul corso di Lacco Ameno durante la tradizionale Corsa dell’Angelo, uno degli eventi più sentiti ... ilmattino.it

Auto si schianta e si ribalta in un vicolo di Ischia Ponte: dentro c’erano due giovaniAuto si schianta e si ribalta in un vicolo di Ischia Ponte. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 3 agosto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono ... fanpage.it

Brucia il monte Epomeo, preoccupazione a Ischia - Un vasto incendio sta distruggendo ettari di vegetazione a Serrara Fontana. Case e stalle non lontane dalle fiamme. Sul posto @vigilidelfuoco e @DPCgov Protezione civile @TgrRai x.com

"Incendio sul monte Epomeo, vasta l’area colpita Un vasto incendio si sta propagando sulle pendici del monte Epomeo. Le fiamme, sprigionatesi da circa 30 minuti, sono ben visibili anche lontano dall'isola d'Ischia. L'incendio sta colpendo la zona dei "frassitel facebook