Ospedale Maggiore si trova ad affrontare una sfida legata alla gestione dei turni estivi, con sindacati e direzione che si confrontano sulla copertura dei servizi. Si discute di come mantenere le cure assicurate nei reparti durante la stagione più calda, quando il personale viene sottoposto a turni prolungati e variabili. Nel frattempo, si registra un incremento delle aggressioni nei confronti del personale sanitario, un fenomeno che desta preoccupazione tra gli operatori e le autorità dell’ospedale.

? Punti chiave Come faranno i reparti a garantire le cure durante l'estate?. Perché il personale sanitario subisce un aumento così drastico delle aggressioni?. Chi pagherà il prezzo del rischio di collasso dei servizi ospedalieri?. Come influirà la carenza di infermieri sulla sicurezza dei pazienti novaresi?.? In Breve Aggressioni al personale aumentate di 64 unità dal 2024 con nuovo protocollo Prefettura.. Prestazioni erogate cresciute del 13% nel 2025 e del 15% nel primo trimestre 2026.. Michele Piffero segnala 350 mila piemontesi che hanno rinunciato alle cure secondo Gimbe.. Manifestazione regionale prevista il 23 maggio a Torino tra Palazzo Regione e Molinette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Maggiore: sindacati e direzione al banco di prova per i turni

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