Una famiglia di Sant’Angelo Lodigiano denuncia l’Ospedale Maggiore di Cremona, raccontando che hanno legato il padre di 77 anni alla barella durante un intervento. La vicenda riguarda un episodio avvenuto presso la struttura sanitaria e solleva questioni sulla gestione dei pazienti anziani. La famiglia ha deciso di rendere pubblica la propria esperienza e ha presentato una denuncia formale.

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 17 marzo 2026 – ?????? Quello che doveva essere un intervento di soccorso per un 77enne, già provato da una storia clinica complessa, si è trasformato in una esperienza non proprio gradevole che la famiglia di Renato, residente a Santo Stefano Lodigiano, non intende dimenticare. Il figlio Luigi Sartorelli e la mamma Santina hanno denunciato pubblicamente quanto accaduto lo scorso sabato 31 gennaio al Pronto soccorso di Cremona. Con tre interventi alle carotidi, un’operazione al cuore, protesi a spalla e ginocchio, oltre al diabete, il suo equilibrio clinico è precario e l’uomo, accompagnato dalla consorte, era arrivato in ospedale in ambulanza in stato soporifero e faticava a stare in piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Hanno legato mio padre 77enne alla barella”. Famiglia di Sant’Angelo Lodigiano denuncia la direzione dell’Ospedale Maggiore di Cremona

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