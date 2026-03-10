All’ospedale San Raffaele ci sono ancora tensioni tra sindacati e direzione sanitaria

Al San Raffaele si sono svolti ieri un confronto tra i rappresentanti dei sindacati e la direzione sanitaria davanti al prefetto di Milano. I sindacati hanno espresso le loro posizioni, mentre la direzione ha presentato la propria versione dei fatti. La riunione si è svolta in un clima di tensione e si è conclusa senza un accordo immediato.

Un confronto davanti al prefetto di Milano: da una parte i sindacati, dall’altra la direzione sanitaria del San Raffaele. Al centro diverse tensioni. È l’incontro in programma per il pomeriggio di martedì 10 marzo in caso Monforte. Un tentativo di conciliazione “obbligatorio, necessario per proclamare lo sciopero”, hanno chiosato in una nota i sindacalisti di Cub e Usi sanità. Le tensioni riguardano il caso emerso a dicembre 2025, quando un rapporto shock aveva sollevato alcune criticità. Una situazione che aveva portato un cambio al vertice dell’ospedale. “Nell’incontro dello scorso 15 dicembre, era stata sottoscritta un’intesa che prometteva un cambio di rotta - hanno fatto sapere i sindacalisti in una nota -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La dottoressa Anna Manduchi alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di MirandolaÈ la dottoressa Anna Manduchi la nuova Responsabile della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola.

Direzione Pd, sono ancora scintille. Duello tra Bomprezzi e MoraniScissione Silente nel PD Marche: Bomprezzi e Morani a Confronto sul Futuro del Partito Il Partito Democratico delle Marche è attraversato da nuove...

San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascoltoAI già in corsia al San Raffaele: assistente alla visita, follow-up e piattaforma S RACE per modelli predittivi spiegabili e validati. agendadigitale.eu

Early Spring Meeting 2026 all’Università Vita-Salute San Raffaele: due giorni di confronto internazionale sulla medicina traslazionale con UMC Utrecht e Eureka Institute. #UniSr #SanRaffaele #Ricerca x.com