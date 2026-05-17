Ospedale di Galatina prende vita il progetto Cinema in pediatria
È stato avviato il progetto “Cinema in pediatria” presso l’ospedale di Galatina. Il progetto prevede la creazione di spazi accoglienti e colorati dedicati ai bambini, con l’obiettivo di offrire ambienti che favoriscano il gioco e l’espressione personale. Questi spazi sono stati pensati per essere accessibili e rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti, consentendo loro di vivere un’esperienza diversa durante il ricovero. La realizzazione del progetto si inserisce in un intervento più ampio di miglioramento delle aree dedicate ai bambini all’interno della struttura.
GALATINA - Spazi accoglienti e colorati, capaci di rispondere alle esigenze di gioco e di espressione dei bambini, dove la fantasia possa trovare posto anche dentro le mura di un ospedale. È con questa visione che ieri è stato inaugurato “Cinema in Pediatria”, il progetto pensato per il reparto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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