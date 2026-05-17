Osama e Mohammed Shalaby i due egiziani che hanno disarmato Salim El Koudri a Modena | In Italia da 30 anni sogniamo una casa popolare

Sabato pomeriggio a Modena, due cittadini egiziani, padre e figlio, sono intervenuti per aiutare un uomo a disarmare e bloccare una persona che aveva appena investito alcuni passanti con un'auto. I due, residenti in Italia da circa 30 anni, si sono uniti a un altro uomo nel tentativo di fermare l'aggressore. La loro azione si è svolta nel contesto di un episodio di violenza in cui una persona ha investito dei pedoni, portando all'intervento di diversi cittadini presenti sul luogo.

Sono due uomini egiziani, padre e figlio, quelli intervenuti sabato pomeriggio a Modena per dare manforte a Luca Signorelli, disarmare e immobilizzare Salim El Koudri, il 31enne che aveva appena investito in auto i passanti. Si chiamano Osama e Mohammed Shalaby. E oggi parlano per la prima volta, nel giorno in cui a Modena sono arrivati per omaggiare il coraggio dei cittadini sia Sergio Mattarella che Giorgia Meloni. «Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio», dice Osama, 56 anni, di mestiere muratore. Nel momento di massimo bisogno, quando El Koudri minacciava col coltello Signorelli, già a terra, non ha esitato a intervenire insieme al figlio Mohammed, 20 anni. 🔗 Leggi su Open.online

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