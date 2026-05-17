A Modena, alcuni cittadini sono intervenuti per fermare la fuga di Salim El Koudri, coinvolto in un procedimento giudiziario. Tra loro, anche persone di origini straniere, che hanno aiutato a immobilizzare l’uomo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il sindaco ha commentato la vicenda sottolineando che non si tratta di un episodio isolato, e ha condannato qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica sulla vicenda. La situazione ha attirato l’attenzione sulla reattività dei cittadini di fronte a situazioni di emergenza.

"Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato" Salim El Koudri "c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi". Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara, dove sono ricoverati alcuni dei feriti falciati dal 31enne. Ad averlo fermato sono stati anche "due cittadini egiziani, un altro modenese e poi i pakistani che hanno i negozi là"., "Una comunità che ha saputo reagire con fermezza e coraggio, al di là delle nazionalità", ha evidenziato Mezzetti ringraziando quegli uomini che hanno bloccato Salim El Koudri mentre fuggiva dopo aver investito i pedoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Non solo Luca Signorelli, ecco i cittadini-eroi di Modena che hanno bloccato la fuga di Salim El Koudri

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