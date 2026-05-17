Osama e Mohammed i due egiziani che hanno aiutato a fermare Salim El Koudri

Due uomini egiziani sono intervenuti per bloccare un uomo che aveva investito dei pedoni nel centro cittadino, causando feriti e creando confusione. Dopo l’incidente, si sono mossi immediatamente, senza conoscere tra loro, per fermare la persona ritenuta responsabile. Diversi testimoni hanno riferito di aver visto persone di diverse origini avvicinarsi all’uomo, alcuni gridando, altri cercando di bloccarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo e il soccorso ai feriti.

Prima l’auto lanciata contro i pedoni nel centro, poi il caos, le urla, i feriti a terra. E infine alcune persone che, senza conoscersi tra loro, corrono verso l’uomo indicato come responsabile per fermarlo: italiani, egiziani, pakistani. Tra loro Luca Signorelli, l'uomo che, per primo, non ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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