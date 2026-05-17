Un'escursionista è riuscita a mettersi in salvo durante un incontro con un orso a Cadine seguendo alcune procedure di sicurezza. Secondo quanto riferito, ha mantenuto la calma e si è allontanata lentamente senza fare movimenti bruschi, evitando di attirare l’attenzione dell’animale. La donna ha anche evitato di urlare o usare oggetti come spray o bastoni, preferendo mantenere una postura composta fino a quando l’orso si è allontanato. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’incontro o sull’eventuale presenza di altri escursionisti.

? Punti chiave Come ha fatto l'escursionista a evitare l'aggressione dell'orso?. Quali procedure specifiche ha seguito la donna per mettersi in salvo?. Perché gli avvistamenti in questa zona sono aumentati negli ultimi giorni?. Cosa devono fare i residenti per gestire la convivenza con i plantigradi?.? In Breve Incontro avvenuto domenica 17 maggio alle 13:30 in località Strapiana a Cadine.. Vigili del Fuoco e Forestale intervengono dopo chiamata al numero 112.. Recente avvistamento di un'orsa con cuccioli nella stessa zona trentina.. Preoccupazione tra i residenti di Cadine per la gestione della fauna selvatica.. Una donna di trent’anni ha avvistato un orso nella zona di strada Strapiana a Cadine intorno alle 13:30 di domenica 17 maggio, evitando ogni contatto fisico grazie al rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orso a Cadine: escursionista salva la pelle seguendo le norme

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