New York la polizia salva un orso bloccato su un albero | le immagini

Da lapresse.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra di polizia ha soccorso un orso rimasto intrappolato su un albero in una zona di Albany, nello stato di New York. Le autorità hanno utilizzato un dardo tranquillante per sedare l’animale, che è stato poi calato in una rete e avvolto in un’imbottitura preparata in precedenza. Le immagini dell’intervento mostrano l’orso mentre viene raggiunto e messo in sicurezza dagli operatori.

La polizia ha salvato un orso bloccato su un albero ad Albany, New York. Secondo quanto riportato da WNYT, il personale ambientale ha utilizzato un dardo tranquillante per sedare l’orso prima che cadesse in una rete e in un’imbottitura predisposte dalle forze dell’ordine. Le riprese del WNYT mostrano l’orso sdraiato nella rete mentre le forze dell’ordine e il personale addetto alla fauna selvatica lo circondano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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