New York la polizia salva un orso bloccato su un albero | le immagini

Una squadra di polizia ha soccorso un orso rimasto intrappolato su un albero in una zona di Albany, nello stato di New York. Le autorità hanno utilizzato un dardo tranquillante per sedare l’animale, che è stato poi calato in una rete e avvolto in un’imbottitura preparata in precedenza. Le immagini dell’intervento mostrano l’orso mentre viene raggiunto e messo in sicurezza dagli operatori.

La polizia ha salvato un orso bloccato su un albero ad Albany, New York. Secondo quanto riportato da WNYT, il personale ambientale ha utilizzato un dardo tranquillante per sedare l’orso prima che cadesse in una rete e in un’imbottitura predisposte dalle forze dell’ordine. Le riprese del WNYT mostrano l’orso sdraiato nella rete mentre le forze dell’ordine e il personale addetto alla fauna selvatica lo circondano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New York, la polizia salva un orso bloccato su un albero: le immagini Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Notizie correlate New York, la polizia salva un'aquila rimasta bloccata nel ghiaccio del fiume HudsonL’unità portuale della polizia di New York ha salvato un’aquila ferita, rimasta bloccata sul ghiaccio del fiume Hudson. Avvistato un orso sul monte Salviano: le immagini [VIDEO]Un altro orso è stato avvistato in Abruzzo, precisamente nella zona meridionale della Riserva naturale Monte Salviano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Poliziotti a New York picchiano un afroamericano, condanna di Mamdani; Rhino tranq, il nuovo mix di droghe che dilaga negli Usa: gli effetti; A New York turisti per serie: una guida pop per vivere la Grande Mela come un set; Zohran Mamdani, i primi 100 giorni da sindaco di New York: attivismo, tentativi di rivoluzione (e promesse non mantenute). New York, la polizia salva un orso bloccato su un albero: le immagini(LaPresse) La polizia ha salvato un orso bloccato su un albero ad Albany, New York. Secondo quanto riportato da WNYT, il personale ambientale ... stream24.ilsole24ore.com New York, ferisce col machete tre persone a Grand Central: aggressore ucciso dalla poliziaLeggi su Sky TG24 l'articolo New York, ferisce col machete tre persone a Grand Central: aggressore ucciso dalla polizia ... tg24.sky.it John Bonham arrivò a New York City portando il peso schiacciante della nostalgia di casa e il tributo fisico del suo primo grande tour americano con i Led Zeppelin. Il leggendario Fillmore East non richiedeva niente di meno che un assalto sonoro, e Bonham s - facebook.com facebook A sorpresa, secondo indiscrezioni del New York Times, il movimento islamico fondamentalista avrebbe intavolato un negoziato con Fatah e l'Anp, dicendosi pronto a consegnare migliaia di fucili. Il peso degli ultimatum dopo la fragile tregua del 10 ottobre e il n x.com