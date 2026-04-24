A Londra, una nota attrice è stata vista con un anello con diamante ben visibile, suscitando molte speculazioni sui media. L’oggetto, portato al dito in modo evidente, ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende di celebrità. La presenza di questo gioiello ha generato molte ipotesi riguardo a un possibile matrimonio con un noto cantautore. Finora, nessuna conferma ufficiale è arrivata sulle intenzioni della coppia.

C’è un dettaglio che, più di una dichiarazione o di una foto insieme, basta da solo a far esplodere il chiacchiericcio: un anello. Ed è proprio quello che nelle ultime uscite londinesi ha riportato al centro della scena Zoë Kravitz e ha riacceso i riflettori su una relazione già osservata da mesi con Harry Styles. Il gioiello in questione è tutt’altro che discreto: un anello con un diamante evidente, sfoggiato più volte dall’attrice e regista durante i suoi recenti spostamenti a Londra. Basta questo per trasformare una semplice uscita pubblica in un caso da cronaca rosa internazionale. Fidanzamento in vista o semplice accessorio? Per ora, il confine resta sospeso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zoë Kravitz avvistata a Londra con un anello con diamante in vista : matrimonio in arrivo con Harry Styles?

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