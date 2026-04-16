Manfredonia due cuccioli abbandonati a Siponto

A Manfredonia, lungo viale degli Eucalipti a Siponto, sono stati trovati due cuccioli abbandonati. La segnalazione è arrivata nelle ultime ore e i piccoli sono stati recuperati da volontari. La zona interessata si trova nel podere n. di viale degli Eucalipti, dove sono stati notati i due animali senza alcuna presenza umana vicina. Le autorità stanno cercando di capire come sia potuto accadere e chi sia responsabile di questo abbandono.

Due cuccioli il cui abbandono è stato segnalato in viale degli Eucalipti – Podere n. 30, recuperati poco fa. Riteniamo che forse nei pressi possa aggirarsi la mamma di questi cuccioli. Che sarebbe ideale provvedere a sterilizzare. Se qualcuno ha informazioni in merito è pregato di informare gli organi. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, due cuccioli abbandonati a Siponto Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia – Siponto: cani abbandonati nel solito cartone… Macabro ritrovamento: due cani decapitati e cuccioli in sacchi abbandonati tra Loreto e Porto RecanatiLORETO Macabro ritrovamento nella campagna al confine tra Loreto e Porto Recanati, dove tra erba alta e sterpaglie sono affiorati i resti di due cani... Altri aggiornamenti Manfredonia, quattro cuccioli di cane abbandonati in un cassonetto dei rifiutiQuattro cuccioli di cane abbandonati sono stati recuperati questa mattina dagli ispettori ambientali in località Scalo dei Saraceni, frazione di Manfredonia (Foggia) lungo la strada provinciale 141. lagazzettadelmezzogiorno.it Cuccioli abbandonati in un cassonetto a ManfredoniaAltri quattro cuccioli di cane sono stati trovati in un cassonetto dei rifiuti a Manfredonia, nella località Scalo dei Saraceni. Sono stati recuperati dagli ispettori ambientali lungo la strada ... rainews.it