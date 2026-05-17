A Modena, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio hanno visitato i feriti più gravi di un incidente avvenuto ieri nel centro cittadino. Un uomo di 31 anni alla guida di un’auto si è immesso a velocità elevata tra i passanti, causando diversi feriti. Tra le persone assistite, tre si trovano in condizioni critiche, mentre altre hanno riportato ferite più lievi. La visita è avvenuta per incontrare le persone coinvolte e verificare la situazione.

AGI - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Modena per fare visita alle persone investite e che hanno riportato le ferite più gravi dopo che ieri un 31enne alla guida di un'auto si è lanciato a folle velocità sui passanti nelle vie del centro. Mattarella ieri pomeriggio aveva telefonato al sindaco della città emiliana, Massimo Mezzetti, per esprimere solidarietà e per ringraziare i cittadini che con coraggio hanno bloccato il giovane italiano di origine marocchina. Lo stesso aveva fatto Giorgia Meloni, che questa mattina ha annullato la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per rientrare in Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Modena: Mattarella e Meloni visitano i feriti più gravi, tre versano in condizioni critiche

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