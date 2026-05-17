Orrore a Modena cinque feriti ancora ricoverati | città in piazza per la risposta alla violenza

Da ildifforme.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, cinque persone sono rimaste ferite in un episodio di violenza verificatosi ieri. Attualmente, tre di loro continuano a essere ricoverate in ospedale, con condizioni considerate gravi. La città si è riunita in piazza per esprimere solidarietà e chiedere maggiore sicurezza. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell'aggressione, che si è verificata in un'area centrale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.

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Dopo l'orrore di ieri a Modena, restano gravi le condizioni della coppia più colpita. Il sindaco Mezzetti convoca la città in Piazza Grande: “Coesione sociale contro la paura” Restanoricoverate cinque delle persone travoltesabato pomeriggio da un’auto a quasi 100 kmh nel centro diModena, in via Emilia Centro. Le condizioni dei pazienti, distribuiti tra gli ospedali di Modena e Bologna, sono stabili ma restano gravi, con evoluzione ancora incerta nelle prossime ore. La situazione più critica è quella di unadonna di 55 anni, ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore diBologna, dove lotta tra la vita e la morte a causa dei gravi traumi riportati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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