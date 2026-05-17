Modena si trova ancora in uno stato di shock dopo gli ultimi eventi. La presidente del Consiglio ha deciso di cancellare un viaggio ufficiale a Cipro, dove avrebbe incontrato il presidente locale, per tornare in Italia e raggiungere Modena con il presidente della Repubblica. Entrambi sono arrivati in città dopo aver visitato alcuni feriti ricoverati in ospedale. La città sta vivendo ore di grande tensione, mentre le autorità monitorano la situazione e i cittadini cercano di capire cosa sia successo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Mattarella alle 11 a Modena, alle 12 all'ospedale di Bologna dai feriti Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visiterà i feriti nel grave episodio avvenuto ieri a Modena. Alle 11 sarà all’Ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le otto persone, falciate ieri con l’auto da Salim El Koudri, che ha poi accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Modena è ancora una città sotto choc. Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti

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Modena, Meloni annulla la visita a Cipro e sarà dai feriti con Mattarella

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