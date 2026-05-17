Mattarella e Meloni in visita ai feriti di Modena ricoverati a Bologna e Baggiovara

Oggi il presidente della Repubblica visiterà i feriti ricoverati a Bologna e Baggiovara dopo l’incidente avvenuto ieri a Modena, dove un uomo al volante di un’auto ha investito otto persone e successivamente ha colpito con un coltello un passante che cercava di fermarlo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, e i feriti sono stati trasportati in diverse strutture ospedaliere della zona. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi sarà a Modena e Bologna per far visita ai feriti del grave episodio avvenuto ieri, quando Salim El Koudri alla guida di un’auto ha travolto otto persone prima di accoltellare un passante che aveva tentato di fermarlo. Secondo quanto comunicato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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