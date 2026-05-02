Oroscopo della prossima settimana dal 4 al 10 maggio 2026 | il cielo sospeso fra due lune

La settimana dal 4 al 10 maggio 2026 si presenta come un periodo di passaggio tra due fasi lunari. La Luna Piena in Scorpione si è verificata il primo maggio, mentre la Luna Nuova in Toro è prevista per il 16 maggio. Questo intervallo temporale si caratterizza per la presenza di una fase di transizione tra due eventi lunari, con il cielo che si trova in una condizione di sospensione tra queste due influenze.

L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 si gioca in una sospensione: è una settimana cerniera, stretta fra la Luna Piena in Scorpione del 1° maggio e la Luna Nuova in Toro del 16. Sette giorni in cui il cielo non chiede di partire, ma di tirare il fiato e capire cosa vale la pena portarsi dietro. Firma: Artemide – Aggiornato il 2 maggio 2026 Si torna a casa dal ponte, si rimette la valigia in fondo all'armadio, si ricomincia. Ma il cielo di questa settimana non spinge: lavora a bassa voce. Mercurio è entrato in Toro il 3 maggio e da lunedì si sente: pensieri più lenti, più pratici, parole che pesano di più. Martedì 5 c'è una doppia frizione — Marte in tensione con Giove, Mercurio in quadratura con Plutone — che può portare a galla qualcosa di scomodo, ma utile.🔗 Leggi su Feedpress.me

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