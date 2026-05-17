La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 porta un cambio di passo nei transiti planetari. Durante questi sette giorni, i pianeti si muovono in diverse direzioni, influenzando vari aspetti dell’astrologia quotidiana. Si verificano spostamenti significativi di corpi celesti che modificano gli aspetti tra le stelle e i pianeti. Questi transiti hanno effetto su diversi segni zodiacali, creando nuove configurazioni e possibilità. La variazione nei movimenti planetari si manifesta come un momento di cambiamento rispetto ai periodi precedenti.

Transiti Planetari dal 18 al 24 Maggio 2026 La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 segna un cambio di passo molto evidente. Dopo la Luna Nuova in Toro della settimana precedente, il cielo non resta fermo: cambia ritmo, cambia linguaggio e cambia anche il modo in cui ciascun segno sente il bisogno di agire,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo settimanale dal 31 Marzo al 6 Aprile 2025 segno per segno. Oroscopo settimanale dal 7 al 13 Aprile 2025 segno per segno. Oroscopo settimanale dal 14 al 20 Aprile 2025 segno per segno. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 MAGGIO 2026

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