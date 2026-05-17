Oriani-Ovadia dialogo su Israele e Palestina | il genocidio l’antisemitismo il ruolo dei media
Nel corso di un’intervista pubblicata da Inside Over, il giornalista Raffaele Oriani ha conversato con l’attore teatrale e divulgatore Moni Ovadia, noto tra gli intellettuali italiani di origine ebraica. La discussione si è concentrata sui temi dell’antisemitismo, della questione palestinese e del ruolo dei media nel dibattito pubblico. I due hanno affrontato i temi senza entrare in analisi personali, concentrandosi sui fatti e sulle dinamiche di attualità legate alle tensioni in Medio Oriente e alla rappresentazione mediatica di questi eventi.
Antisemitismo, questione palestinese, dibattito mediatico e potere: il giornalista Raffaele Oriani ha dialogato per Inside Over con l’attore teatrale e divulgatore Moni Ovadia, tra i più noti e apprezzati intellettuali italiani di origine ebraica. Un incontro che si può vedere nel video qui riportato. Un confronto ricco e dinamico attorno alle questioni scaturite nel contesto mediatico e politico connesso al genocidio di Gaza e su cui Oriani e Ovadia hanno dialogato contribuendo a definire un perimetro di razionalità e buon senso circa il dibattito collettivo, italiano e non solo. Oriani, che ha scritto apprezzati libri sulla questione di... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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