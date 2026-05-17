Oriani-Ovadia dialogo su Israele e Palestina | il genocidio l’antisemitismo il ruolo dei media

Nel corso di un’intervista pubblicata da Inside Over, il giornalista Raffaele Oriani ha conversato con l’attore teatrale e divulgatore Moni Ovadia, noto tra gli intellettuali italiani di origine ebraica. La discussione si è concentrata sui temi dell’antisemitismo, della questione palestinese e del ruolo dei media nel dibattito pubblico. I due hanno affrontato i temi senza entrare in analisi personali, concentrandosi sui fatti e sulle dinamiche di attualità legate alle tensioni in Medio Oriente e alla rappresentazione mediatica di questi eventi.

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