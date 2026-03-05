Ddl antisemitismo passato al Senato il testo proposto che limita libertà di espressione su Israele e genocidio dei palestinesi

Al Senato è passato il disegno di legge che limita le espressioni sul tema di Israele e del genocidio dei palestinesi. La proposta di legge, votata da alcuni senatori dell’opposizione, prevede restrizioni alla libertà di espressione riguardo a queste questioni. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa norma, che ha suscitato reazioni diverse tra i parlamentari.

Secondo una parte dell'opposizione che ha votato in Senato, la proposta di legge introduce una forma di tutela speciale verso lo stato sionista che non esiste per altri Stati Il ddl antisemitismo approvato al Senato introduce nel diritto italiano la definizione di antisemitismo elaborata dall.