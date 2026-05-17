Örgryte IS-IFK Goteborg lunedì 18 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 19:00 si giocherà il match tra Örgryte IS e IFK Goteborg, valido per l’ottavo turno di Allsvenskan. Si tratta di un incontro che segna il ritorno del derby di Göteborg dopo 17 anni. La partita si svolge in un contesto di campionato svedese e vede due squadre con storie diverse, ma entrambe con l’obiettivo di ottenere punti importanti in questa fase della stagione.

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Posticipo dell’ottavo turno di Allsvenskan e torna dopo 17 anni il Göteborgsderby tra il neopromosso Örgryte IS e l‘IFK Goteborg. I Sällskapet hanno perso 4 partite su 7 e sono al momento terzultimi in classifica, con la peggior difesa del torneo. Dura la vita al ritorno in massima serie, e ad oggi è arrivata una sola vittoria in campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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