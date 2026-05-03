Djurgarden-IFK Goteborg lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa il posticipo del sesto turno di Allsvenskan tra Djurgarden e IFK Goteborg. La partita si svolge allo stadio di Djurgarden e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con pronostici e quote di scommessa già disponibili. La sfida tra le due squadre rappresenta un momento importante del campionato svedese, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Posticipo del sesto turno di Allsvenskan con il Djurgarden che ospita in casa l’IFK Goteborg di Billborn. I blaranderna vengono da un punto fatto nelle ultime 3 gare, nel momento della verità: 3 scontri diretti che avrebbero dovuto dare l’idea della reale forza della squadra di Honkavaara e che invece l’hanno ridimensionata e ricacciata a metà classifica. I blavitt sono ancora senza vittorie con appena 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-IFK Goteborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Djurgarden-IFK Goteborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del sesto turno di Allsvenskan con il Djurgarden che ospita in casa l’IFK Goteborg di Billborn. Bodo/Glimt-Molde (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSettimo turno di Elitserien e nel posticipo del lunedì BodoGlimt e Molde si affrontano a caccia di punti per riprendere la lepre Tromso. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Djurgarden-Goteborg: come vedere gratis il match del campionaro svedese; Djurgarden-IFK Goteborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Djurgarden-IFK Goteborg lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico IFK Goteborg - Hammarby - Quote & Statistiche - 9 maggio 2026, Allsvenskan, Svezia. Djurgarden-Goteborg: come vedere gratis il match del campionaro svedeseDjurgarden-Goteborg oggi: orario, probabili formazioni e analisi della sfida di Allsvenskan del 4 maggio 2026. Scopri come vederla ... derbyderbyderby.it IFK Göteborg körde över DjurgårdenIFK Göteborg är indraget i en tät strid om att slippa kvalspel. Så är det fortfarande trots tre raka segrar poängterar Mikael Stahre. Men det går åt rätt håll. – Vi har varit och är under stor press. unt.se