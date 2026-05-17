Orgoglio Zenith Prato | Percorso di crescita

Il club ha annunciato la conclusione di un percorso che ha visto momenti di crescita e impegno costante. La sconfitta di domenica ha segnato la fine di questa fase, che ha coinvolto giocatori e staff in un insieme di emozioni e sacrifici. La società ha commentato che si è trattato di un’esperienza intensa e significativa, ricca di momenti che hanno lasciato un segno nel cammino della squadra. Nessuna indicazione sulle prossime mosse o piani futuri.

"Con la sconfitta di domenica si conclude un percorso fatto di emozioni e sacrifici. Un’esperienza esaltante e meravigliosa. Anche quando il finale non è quello che sognavi, resta l’orgoglio di aver combattuto fino in fondo senza mai smettere di crederci". A mente fredda, ma ancora carico di sentimento, il presidente della Zenith Prato, Carmine Valentini, chiude il cerchio di questa stagione della prima squadra e fa un bilancio degli ultimi anni. "Tirare le somme di questi quattro anni è molto semplice, perché davanti ad ogni esperienza c’è sempre stato il segno più. Abbiamo iniziato nel 2023 con la prima vittoria dei play off regionali,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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