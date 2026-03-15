Zenith Prato | 52 punti e distacco dal Viareggio

La Zenith Prato ha ottenuto una vittoria contro il Real Forte Querceta, conquistando 52 punti nel girone A di Eccellenza e mantenendo un distacco consistente dal Viareggio. La squadra ha dimostrato stabilità e convinzione in questa partita, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è svolta senza particolari scontri o incidenti rilevanti.

La Zenith Prato ha confermato la sua solidità nel girone A di Eccellenza, ottenendo una vittoria decisiva contro il Real Forte Querceta. Con questa doppietta firmata da Caggianese e un gol aggiunto da Del Pela, la squadra amaranto si è posizionata al secondo posto con 52 punti, mantenendo un margine di sicurezza sul Viareggio. Il successo sportivo non è solo una questione di classifica, ma riflette la vitalità del tessuto associativo pratese. In un territorio dove lo sport è storicamente intrecciato con l’identità locale, ogni vittoria diventa un tassello della resilienza comunitaria. L’impatto delle prestazioni sulla stabilità del girone. I numeri raccontano una storia precisa: salire a 52 punti non è un dato astratto, ma il risultato tangibile di una stagione ben impostata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zenith Prato: 52 punti e distacco dal Viareggio Articoli correlati Viareggio travolgente. In scia di Lucchese e Zenithsan giuliano 1 viareggio 3 SAN GIULIANO (4-3-3): Giacobbe; Borgia, Pasquini, Gremigni, Casanova; Amico, Anzilotti (46’ L. Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla GermaniaLa pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco complica la corsa dell’Italia nel ranking UEFA stagionale. Altri aggiornamenti su Zenith Prato Argomenti discussi: Eccellenza A. Zenith Prato seconda in solitaria: le emozioni del 3 a 1 sulla Real Cerretese. Zenith, i tre punti valgono tanto . Settesoldi applaude la squadraFinalmente ad un’ottima prestazione è corrisposto anche un risultato rotondo e positivo. Una vittoria meritata, per tutto quello che ... msn.com Viareggio bloccato a Cecina (1-1) non risponde allo Zenith PratoIl Viareggio cercava la terza vittoria consecutiva (o comunque il terzo risultato positivo) nella trasferta di Cecina. Servivano tre punti per non perdere terreno dallo Zenith che nell'anticipo ha bat ... noitv.it