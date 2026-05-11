Zenith Prato sconfitta beffa nel recupero

Nel match di recupero tra Viareggio e Zenith Prato, la squadra ospite ha subito una sconfitta con il risultato di 2-1. La formazione di casa ha realizzato due reti, mentre la squadra toscana ha segnato un solo gol. La partita si è sviluppata con i cambi di formazione avvenuti nel corso del secondo tempo, con entrate e uscite di alcuni giocatori.

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