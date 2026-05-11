Zenith Prato sconfitta beffa nel recupero
Nel match di recupero tra Viareggio e Zenith Prato, la squadra ospite ha subito una sconfitta con il risultato di 2-1. La formazione di casa ha realizzato due reti, mentre la squadra toscana ha segnato un solo gol. La partita si è sviluppata con i cambi di formazione avvenuti nel corso del secondo tempo, con entrate e uscite di alcuni giocatori.
Viareggio 2 Zenith Prato 1 VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Bertelli (62’Khtella), Lollo, Danovaro, Bertacca, Tieu Kapieu, Sforzi (46’ Belluomini), Pegollo, Gabrielli, Purro. A disp. Carpita, Baroni, Apolloni, Barsotti, Tartarelli, Vannuccini, Brondi. All. Fiale. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Tempestini, Cela, Castiello (90’ Palaj), Toccafondi, Sinisgallo (62’ Kouassi), Saccenti (85’ Hanxhari), Nistri (90’ Moussaid), Caggianese, Fallani (46’ Danti). A disp. Caroti, Innocenti, Geri, Nannipieri. All. Settesoldi. Arbitro: Danesi di Pistoia. Reti: 16’ (aut.) Bertacca, 21’ e 95’ Pegollo. Note: 75’ espulso Fiale, 79’ espulsi Cela e Bertacca. Una beffa all’ultimo istante.🔗 Leggi su Lanazione.it
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