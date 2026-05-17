LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | trionfa Di Giannantonio! Bezzecchi allunga nel suo week-end peggiore
Durante la gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota italiano ha concluso al primo posto, mentre un altro concorrente è stato penalizzato di tre secondi per aver causato un incidente. Il weekend di Bezzecchi si è concluso con una prestazione negativa rispetto alle aspettative, mentre l’altro pilota ha ottenuto un risultato positivo nel suo peggior fine settimana. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 PENALIZZATO OGURA! 3 secondi per aver causato un incidente. Dunque Bagnaia quarto e Bezzecchi quinto. Ma potrebbe non essere finita qui.Bagnaia indagato per la pressione delle gomme. 15.43 Attenzione, possibili penalità in arrivo! 15.41 Nel suo (di gran lunga) peggior fine settimana della stagione, Bezzecchi ha comunque guadagnato 11 punti complessivi (1 ieri, 10 oggi) su Martin. Diciamolo: è stato fortunato. Inoltre, ironia della sorte, il sesto posto odierno rappresenta il miglior piazzamento in carriera al Montmelò. Una pista che proprio non digerisce. 15.40 La nuova classifica del Mondiale... 🔗 Leggi su Oasport.it
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