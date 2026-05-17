LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | trionfa Di Giannantonio! Bezzecchi allunga nel suo week-end peggiore

Durante la gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota italiano ha concluso al primo posto, mentre un altro concorrente è stato penalizzato di tre secondi per aver causato un incidente. Il weekend di Bezzecchi si è concluso con una prestazione negativa rispetto alle aspettative, mentre l’altro pilota ha ottenuto un risultato positivo nel suo peggior fine settimana. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.

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