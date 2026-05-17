Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | Fabio Di Giannantonio da sogno top5 di lusso per Bezzecchi fuori Martin
Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna si è concluso domenica 17 maggio sul circuito di Barcellona, con la sesta tappa del campionato MotoGP 2026. La gara è stata caratterizzata da un risultato inaspettato, con un pilota italiano che ha conquistato la vittoria e un altro che è riuscito a entrare tra i primi cinque. Al contrario, un altro concorrente di spicco è stato costretto a uscire dalla gara a causa di un problema tecnico. La corsa ha visto anche alcune assenze e variazioni rispetto alle gare precedenti.
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sul circuito di Barcellona, valida per la sesta tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dell’italiano Fabio Di Giannantonio con la sua Ducati, davanti agli spagnoli Joan Mir, secondo con la Honda, e Fermin Aldeguer, terzo sulla Ducati. Sfruttano la penalità di 3? comminata al nipponico Ai Ogura e scalano una posizione Francesco Bagnaia, quarto, Marco Bezzecchi, quinto, il francese Fabio Quartararo, sesto, Luca Marini, settimo, ed il sudafricano Brad Binder, ottavo. Il nipponico Ai Ogura con la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Fabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini. Se - Facebook facebook
#MotoGP Alex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il GP di Spagna sul circuito di Jerez de La Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. # x.com
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