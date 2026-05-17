Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | Fabio Di Giannantonio da sogno top5 di lusso per Bezzecchi fuori Martin

Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna si è concluso domenica 17 maggio sul circuito di Barcellona, con la sesta tappa del campionato MotoGP 2026. La gara è stata caratterizzata da un risultato inaspettato, con un pilota italiano che ha conquistato la vittoria e un altro che è riuscito a entrare tra i primi cinque. Al contrario, un altro concorrente di spicco è stato costretto a uscire dalla gara a causa di un problema tecnico. La corsa ha visto anche alcune assenze e variazioni rispetto alle gare precedenti.

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