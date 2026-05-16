Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Spagna 2026 | Di Giannantonio sul podio Bezzecchi non approfitta della caduta di Martin
Oggi si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2026, quarta tappa del Mondiale MotoGP, sul circuito del Montmelò a Barcellona. Tra i protagonisti, un pilota italiano è salito sul podio, mentre un altro non ha potuto sfruttare una caduta di un avversario per avanzare nella classifica. La gara ha visto vari sorpassi e cambi di posizione, con alcuni piloti che sono rimasti coinvolti in incidenti o cadute. La competizione si è conclusa con un ordine d’arrivo che ha riservato diverse sorprese.
Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra iberica e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Catalogna: scattato dalla terza piazzola, il padrone di casa è riuscito a dettare legge in sella alla Ducati del Team Gresini e ha conquistato un successo di estrema importanza a livello personale. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, Sprint GP Spagna: Bezzecchi, lo Sky Tech della partenza a Jerez: focus sul tear off
Sullo stesso argomento
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera.
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marquez in volata su Di Giannantonio, Bezzecchi fuori dal podioIl successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico.
Per me la griglia di partenza può diventare tranquillamente l'ordine d'arrivo per domani grazie #MotoGP #CatalanGP x.com
MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint Gp Francia e classifica Mondiale Link articolo nel primo commento facebook
Risultati del secondo trimestre del MotoGP di Barcellona reddit
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Bezzecchi in difficoltà, ma Martin cade! Di Giannantonio sul podioOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri ... oasport.it
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: Martin non dà scampo a Bezzecchi, tripletta ApriliaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla ... oasport.it