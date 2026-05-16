Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Spagna 2026 | Di Giannantonio sul podio Bezzecchi non approfitta della caduta di Martin

Oggi si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2026, quarta tappa del Mondiale MotoGP, sul circuito del Montmelò a Barcellona. Tra i protagonisti, un pilota italiano è salito sul podio, mentre un altro non ha potuto sfruttare una caduta di un avversario per avanzare nella classifica. La gara ha visto vari sorpassi e cambi di posizione, con alcuni piloti che sono rimasti coinvolti in incidenti o cadute. La competizione si è conclusa con un ordine d’arrivo che ha riservato diverse sorprese.

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