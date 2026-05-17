Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | Fabio Di Giannantonio da sogno Bezzecchi guadagna con una penalità
Durante il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha concluso in prima posizione, sorprendendo con una prestazione molto positiva. Bezzecchi, che aveva ottenuto un buon piazzamento, ha subito una penalità di 16 secondi, perdendo alcune posizioni in classifica. Anche Raul Fernandez è stato penalizzato di 16 secondi, passando dalla 15ª alla 19ª posizione. Questi aggiornamenti sono stati comunicati alle 17.45, aggiornando così la classifica ufficiale di gara.
AGGIORNAMENTO ORE 17.45. Anche Raul Fernandez è stato penalizzato di 16 secondi, da 15mo passa a 19mo. Francesco Bagnaia non penalizzato, podio confermato. — AGGIORNAMENTO ORE 17.40. Joan Mir è stato penalizzato di 16 secondi per bassa pressione delle gomme e chiude al 17mo posto. Tutti i piloti originariamente alle sue spalle guadagnano una posizione: Bagnaia diventa terzo e sale sul podio, Bezzecchi diventa quarto e guadagna ulteriori due punti su Martin in classifica generale. — Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sul circuito di Barcellona, valida per la sesta tappa del calendario di MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it
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