Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | Fabio Di Giannantonio da sogno Bezzecchi guadagna con una penalità

Durante il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha concluso in prima posizione, sorprendendo con una prestazione molto positiva. Bezzecchi, che aveva ottenuto un buon piazzamento, ha subito una penalità di 16 secondi, perdendo alcune posizioni in classifica. Anche Raul Fernandez è stato penalizzato di 16 secondi, passando dalla 15ª alla 19ª posizione. Questi aggiornamenti sono stati comunicati alle 17.45, aggiornando così la classifica ufficiale di gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui