Giro d' Italia 2026 tappa 9 del Corno alle Scale | doppietta di Vingegaard Ordine d' arrivo e classifica
Il Giro d'Italia 2026 ha attraversato il Corno alle Scale durante la nona tappa, disputata il 17 maggio. La corsa si è conclusa con una vittoria doppia per un ciclista danese, che ha concluso in prima posizione. L’ordine di arrivo e la classifica generale sono stati aggiornati in seguito alla conclusione della prova. La tappa ha rappresentato un momento cruciale per le strategie dei partecipanti in vista delle tappe successive.
Corno alle Scale, 17 maggio 2026 - La tappa 9 del Giro d'Italia 2026 propone l'attesissimo arrivo in salita a Corno alle Scale, un altro esame per gli uomini in lotta per la classifica generale. Prima, però, per loro c'è da riassorbire la fuga di giornata, dalla composizione di tutto rispetto: tra gli attaccanti c'è infatti Giulio Ciccone, uscito dalle posizioni più alte della graduatoria proprio per andare a caccia di gloria personale, ma c'è anche Einer Rubio, il penultimo a mollare. Lo scatto di Felix Gall, subito tallonato da Jonas Vingegaard, annulla di fatto la fuga. L'austriaco detta il ritmo e il danese gli resta a ruota fino all'ultimo chilometro, quando accelera quel tanto che basta a vincere la frazione, domando un'altra salita dopo il Blockhaus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
GIRO D'ITALIA 2026 - Tappa Cervia - Corno alle Scale
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