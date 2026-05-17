Giro d' Italia 2026 tappa 9 del Corno alle Scale | doppietta di Vingegaard Ordine d' arrivo e classifica

Il Giro d'Italia 2026 ha attraversato il Corno alle Scale durante la nona tappa, disputata il 17 maggio. La corsa si è conclusa con una vittoria doppia per un ciclista danese, che ha concluso in prima posizione. L’ordine di arrivo e la classifica generale sono stati aggiornati in seguito alla conclusione della prova. La tappa ha rappresentato un momento cruciale per le strategie dei partecipanti in vista delle tappe successive.

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