Accoltellato a Novoli opposizione all' attacco | Città allo sbando Giorgio | Governo ci ascolti

Il 13 aprile, nel quartiere di Novoli, un uomo di 56 anni è stato ferito con un coltello durante una tentata rapina. La notizia ha provocato reazioni politiche, con l’opposizione che ha definito la città “allo sbando”. Nel frattempo, un rappresentante ha chiesto al governo di ascoltare le richieste dei cittadini. La vicenda ha aperto un dibattito sulla sicurezza nel quartiere.

La violenta aggressione avvenuta il 13 aprile scorso nel quartiere di Novoli, dove un 56enne è stato accoltellato dopo una tentata rapina, ha suscitato un dibattito politico. Dure le parole dell’opposizione nei confronti dell’amministrazione comunale. “Oramai ogni giorno siamo costretti a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Scoppia la polemica politica. Stella: "Città allo sbando". Giorgio: "Fallimento del Governo"Sull’ennesimo caso di violenza in città, il centrodestra attacca l’amministrazione comunale. Sanità allo sbando, Catanzaro: “Ennesima prova del fallimento del governo"“Quanto accaduto a Stromboli, dove un anziano è stato costretto a percorrere un chilometro in carrozzina sotto la pioggia per raggiungere... Contenuti di approfondimento Accoltellato in strada durante un tentativo di rapina a NovoliUn tentativo di rapina è sfociato in un accoltellamento, è grave un italiano di 56 anni colpito all’addome ieri verso le ore 21 in via di Novoli a Firenze. L'uomo è stato avvicinato da uno sconosciuto ... nove.firenze.it Accoltellato all'addome in una rapina in strada a FirenzeAccoltellato al culmine di una rapina in strada un italiano di 56 anni a Firenze. E' accaduto ieri sera intorno alle 21, in via di Novoli. La vittima ha riportato ferite all'addome ed è stato trasport ... ansa.it